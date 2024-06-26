Роман Ковальский: К уборке озимых зерновых планируем приступить в конце третьей декады июня

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Аграрии Саратовской области планируют приступить к уборке озимых зерновых культур в третьей декаде июня. Такая информация прозвучала на расширенном совещании по подготовке муниципальных районов области к проведению уборочной кампании-2024, которое прошло в Правительстве области под председательством зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства Романа Ковальского.Ранний старт уборочной кампании-2024, по словам Романа Ковальского, обусловлен тем, что развитие культур в текущем году идет на 10-15 дней раньше среднемноголетних сроков из-за повышенного температурного режима и интенсивного накопления суммы эффективных температур.Говоря о предстоящей уборочной, заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев напомнил, что под урожай 2024 года в регионе увеличены посевы под экспортоориентированными культурами: твердой пшеницей (на 51%), горохом (56%), чечевицей и льном масличным (50%), нутом (47%), соей (33%). Кроме того, на 20% к уровню прошлого года увеличены площади под сахарной свеклой. Закладка садов и плодовых питомников проведена на площади 215 га, что составляет 143% к плану на весну.Всего в этом году предстоит убрать 2 млн 366 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 1 млн 156 тыс. га озимых, 1 млн 626 тыс. га масличных, 13,5 тыс. га сахарной свеклы, 26,8 тыс. га картофеля и овощебахчевых культур.Для качественного проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители обеспечены всеми необходимыми ресурсами и средствами производства, подчеркнул Игорь Гриднев.В частности, полностью закрыта потребность в семенах, при этом приоритет был отдан отечественной селекции: семян сахарной свеклы российской селекции приобретено в 3.5 раза больше, чем в прошлом году, кукурузы – больше на 10%, подсолнечника – на 8%. Закуплено 163 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 10 тыс. тонн больше 2023 года.Темпы приобретения сельхозтехники также увеличены: с начала года аграриями приобретено 94 зерноуборочных комбайна (147% к уровню прошлого года) и 223 трактора (130% к уровню прошлого года). Готовность машинно-тракторного парка составляет 98%.«Расчетный прогноз производства зерна с учетом неблагоприятных условий весенне-летнего периода 3,5 - 4 млн тонн, подсолнечника - 1,9 млн тонн. Картофеля планируем собрать 135 тыс. тонн, овощных культур - 335 тыс. тонн, в том числе овощей закрытого грунта 39 тыс. тонн. Это в полной мере удовлетворяет внутренние потребности региона на продовольственные цели, семена, зернофураж, позволяет загрузить мощности перерабатывающих производств, а также часть реализовать за пределы региона, в том числе на экспорт», - резюмировал Игорь Гриднев.