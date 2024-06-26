В Саратовской области открыты горячие линии по вопросам ЖКХ

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По поручению губернатора Романа Бусаргина на территории Саратовской области организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.Так, жители Саратова, Балаково и Энгельса в случае необходимости могут обратиться по следующим телефонам:8 (8452) 659-659 - единая дежурная диспетчерская служба города Саратова;8 (8453) 56-82-27 – единая дежурная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района;8 (8453) 39-00-14, 8 (8453) 39-00-34 – единая дежурная диспетчерская служба Балаковского муниципального района.Полный перечень телефонов можно уточнить на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, перейдя по ссылке https://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/telefony-goryachikh-liniy-/index.php/.Также при любых аварийных ситуациях в системе жилищно-коммунального хозяйства жители региона могут обратиться в министерство строительства и ЖКХ Саратовской области по телефону «горячей линии» 8 (8452) 74-00-47.