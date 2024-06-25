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Белорусская делегация работает в Саратове

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Белорусская делегация работает в Саратове


В Саратовской области работает делегация из Республики Беларусь в рамках реверсной бизнес-миссии. Ее цель - проведение переговоров с региональными предприятиями и заключение экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В составе делегации - руководители предприятий из разных сфер: ремонт электронно-оптических систем и приборов, проектирование и строительство объектов газораспределительной системы, поставка и ремонт сельхозтехники, закупка кондитерских изделий, продуктов питания.

В переговорах с белорусскими партнерами принимают участие более 20 саратовских компаний. Они планируют поставлять продукты питания, комплектующие изделия для производства и ремонта сельхозтехники, газовую арматуру и аппаратуру, приборы и аппаратуру геофизических систем, оптические системы.

Также белорусская делегация посетит ряд саратовских предприятий в целях ознакомления с потенциалом компаний региона.

Напомним, ключевым направлением взаимодействия региона с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь за 1 квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 26,6%. Экспорт вырос на 39,4%, импорт увеличился на 10,6%.