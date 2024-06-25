В Саратове стартовали первые соревнования по фиджитал футболу

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В футбольном центре «Адреналин» стартовал турнир «Легион Платформ», организованный фондом «Единение» при поддержке министерства спорта области и региональной федерации фиджитал спорта.На площадке собрались более 100 футболистов, чтобы принять участие в соревнованиях по фиджиталспорту. Формат турнира предусматривает соревнования на игровой приставке в FIFA-24, а затем на настоящем футбольном поле.В числе участников – студенты, работающая молодежь, а также команда социально-реабилитационного центра «Возвращение».Соревнования проходят два дня. Финальный матч, в ходе которого определится победитель турнира, состоится 25 июня.Турнир «Легион Платформ» – проект-победитель конкурса Росмолодëжь.Гранты, который прошел в рамках молодежного форума ПФО «iВолга». Победителем конкурса стал молодёжный министр спорта Даниил Гельманов, который в 2023 году получил на реализацию своей идеи грант в размере 260 тысяч рублей.