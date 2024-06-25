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Завод «ГЭКСАР» станет участником программы «Открытая промышленность»

Новости
Завод «ГЭКСАР» станет участником программы «Открытая промышленность»


Министр инвестиционной политики Александр Марченко и директор Корпорации развития региона Александр Храпугин посетили Электротехнический завод «ГЭКСАР».

Напомним, по поручению губернатора Романа Бусаргина ведется активная работа с внутренними инвесторами по выявлению планов инвестиционного развития.

В рамках визита участники познакомились с историей предприятия, осмотрели цеха, пообщались с сотрудниками. Директор завода «ГЭКСАР» Рашид Бикташев показал также креативное пространство, созданное для работников.

«Лично убедились, что производство современное и быстроразвивающееся. Обсудили с руководством намерения по реализации новых проектов, а также рассказали о возможных мерах поддержки. Отдельно поговорили о развитии креативных индустрий и участии завода в программе по промышленному туризму», - рассказал Александр Марченко.

«Наше предприятие готово к развитию, планируем сформировать потребности и, при необходимости, обратиться в Корпорацию развития. Также готовы поддержать новое направление развития региона и принять участие в программе «Открытая промышленность», - прокомментировал Рашид Бикташев.