Завод «ГЭКСАР» станет участником программы «Открытая промышленность»

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Министр инвестиционной политики Александр Марченко и директор Корпорации развития региона Александр Храпугин посетили Электротехнический завод «ГЭКСАР».Напомним, по поручению губернатора Романа Бусаргина ведется активная работа с внутренними инвесторами по выявлению планов инвестиционного развития.В рамках визита участники познакомились с историей предприятия, осмотрели цеха, пообщались с сотрудниками. Директор завода «ГЭКСАР» Рашид Бикташев показал также креативное пространство, созданное для работников.«Лично убедились, что производство современное и быстроразвивающееся. Обсудили с руководством намерения по реализации новых проектов, а также рассказали о возможных мерах поддержки. Отдельно поговорили о развитии креативных индустрий и участии завода в программе по промышленному туризму», - рассказал Александр Марченко.«Наше предприятие готово к развитию, планируем сформировать потребности и, при необходимости, обратиться в Корпорацию развития. Также готовы поддержать новое направление развития региона и принять участие в программе «Открытая промышленность», - прокомментировал Рашид Бикташев.