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В регионе приступают к ремонту тротуарной сети

Новости
В регионе приступают к ремонту тротуарной сети


В районах области продолжается реализация адресной программы по ремонту тротуарной сети, продленной по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Всего в 2024 году в неё вошли 28 территорий Саратовской области. На благоустройство пешеходных дорожек выделено 205 млн рублей.

К примеру, в Екатериновке обустроят пешеходную зону на улице Советской.

«Дополнительное финансирование уже поступило. Объявили электронный аукцион. Скоро приступим к обустройству пешеходной зоны на Советской», – комментирует глава Екатериновского муниципального района Сергей Зязин.

Также финансирование поступило в Ртищевский район. Планируется отремонтировать тротуары на ул. Красная (участок от д.2 по ул. Красной до пересечения с ул. Левице), ул. Пугачевская (участок от д.2 до д.10), ул. Советская (до пересечения с ул. Крылова).

В Аткарске в этом году станет на три благоустроенных пешеходных дорожки больше. Тротуар появится на улице Набережной и на улице Лермонтова, где их не было никогда. И в этих местах жителям в ненастье, чтобы дойти до автобусной остановки или пройти в город, приходится выходить на дорогу.

Новая пешеходная дорожка появится и на улице Вали Макеевой (от улицы Чапаева до улицы Революционной). Она будет располагаться со стороны Петропавловского храма и придаст бульвару более благоустроенный вид.

"Мы с нетерпением ждем начала работ по обновлению тротуаров. Они не только придадут нашему району ухоженный вид, но и повысят безопасность для всех пешеходов. Это долгожданное улучшение, которое будет оценено всеми жителями,"- комментирует местная жительница Анна Бакунина.