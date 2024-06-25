В регионе приступают к ремонту тротуарной сети

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В районах области продолжается реализация адресной программы по ремонту тротуарной сети, продленной по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Всего в 2024 году в неё вошли 28 территорий Саратовской области. На благоустройство пешеходных дорожек выделено 205 млн рублей.К примеру, в Екатериновке обустроят пешеходную зону на улице Советской.«Дополнительное финансирование уже поступило. Объявили электронный аукцион. Скоро приступим к обустройству пешеходной зоны на Советской», – комментирует глава Екатериновского муниципального района Сергей Зязин.Также финансирование поступило в Ртищевский район. Планируется отремонтировать тротуары на ул. Красная (участок от д.2 по ул. Красной до пересечения с ул. Левице), ул. Пугачевская (участок от д.2 до д.10), ул. Советская (до пересечения с ул. Крылова).В Аткарске в этом году станет на три благоустроенных пешеходных дорожки больше. Тротуар появится на улице Набережной и на улице Лермонтова, где их не было никогда. И в этих местах жителям в ненастье, чтобы дойти до автобусной остановки или пройти в город, приходится выходить на дорогу.Новая пешеходная дорожка появится и на улице Вали Макеевой (от улицы Чапаева до улицы Революционной). Она будет располагаться со стороны Петропавловского храма и придаст бульвару более благоустроенный вид."Мы с нетерпением ждем начала работ по обновлению тротуаров. Они не только придадут нашему району ухоженный вид, но и повысят безопасность для всех пешеходов. Это долгожданное улучшение, которое будет оценено всеми жителями,"- комментирует местная жительница Анна Бакунина.