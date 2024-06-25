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Более 500 российских авторов подали заявки на «Киновертикаль 2024»

Новости
Более 500 российских авторов подали заявки на «Киновертикаль 2024»


В оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступили заявки от 501 киноавтора из 27 субъектов РФ, среди них Донецкая Народная Республика, Республики Крым, Башкортостан, Татарстан, Удмуртская Республика, Владимирская, Ивановская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Санкт-Петербург, г. Москва и Приморский край.

Напомним, «Киновертикаль 2024» посвящается Году семьи и будет проходить под девизом «КиноИстория моей семьи как отражение истории всей страны».

Работы юных режиссеров принимаются до 1 августа 2024 года.

Форму заявки и другие подробности можно найти в Положении: https://киновертикальсаратов.рф/invite/about/