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Саратовские работодатели участвуют в опросе по определению пятилетней кадровой потребности

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Саратовские работодатели участвуют в опросе по определению пятилетней кадровой потребности


С октября прошлого года уровень регистрируемой безработицы в регионе держится на историческом минимуме и в настоящее время составляет 0,4 %. На сегодня в качестве безработных в областном центре занятости зарегистрировано почти 4,7 тысячи человек. Об этом рассказал сегодня в прямом эфире в группах «Саратовская область» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Что касается запросов работодателей, основная потребность в кадрах сосредоточена на промышленных предприятиях, наблюдается высокий спрос на специалистов рабочих профессий. «В топе востребованных профессий продолжают оставаться медицинские работники, педагоги», - подчеркнул Денис Давыдов. Также он обратил внимание, что до конца года на федеральном уровне будет сформирован обновленный прогноз потребности экономики в кадрах. В настоящее время саратовские работодатели проходят опрос, результаты которого лягут в основу общего 5-летнего прогноза.

Министр также рассказал о целевом обучении как способе получить профессиональное образование с последующим гарантированным трудоустройством, о возможностях портала «Работа России», который выступает с этого года единой цифровой площадкой для размещения заявок.

Особое внимание руководитель ведомства уделил важности ранней профессиональной ориентации, на которую в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию указал Президент России Владимир Путин, объявив о запуске нового национального проекта «Кадры».

«Исходя из потребности рынка труда, мы усилили работу по привлечению к профориентационным акциям работодателей приоритетных секторов экономики региона. Для школьников проводятся экскурсии по предприятиям и организациям, их знакомят с условиями труда, особенностями профессии. Отмечу, областной центр занятости с начала года провел профориентационные мероприятия в разных форматах с участием почти 10 тысяч ребят», - привел статистические показатели Денис Давыдов.

Еще одна возможность для жителей региона – возможность пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию. За время реализации национального проекта «Демография» обучение прошли порядка 10 тысяч жителей региона. В этом году планируется обучить почти полторы тысячи человек. Еще одна возможность для жителей региона – финансовая помощь от службы занятости на открытие собственного дела в размере до 100 тысяч рублей.

Всех желающих министр пригласил 28 июня принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участников ждут 10 тысяч вакансий от 400 саратовских работодателей. Также можно будет познакомиться с актуальной информацией, в том числе по переобучению.

Площадки будут работать во всех районах области. В Саратове свою площадку для ярмарки предоставит Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.