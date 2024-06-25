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В Саратове участники «Университетской смены» из ЛНР посетили Парк Победы

Новости
В Саратове участники «Университетской смены» из ЛНР посетили Парк Победы


В День памяти и скорби, 48 старшеклассников из Новопсковского округа Луганской Народной Республики – участников программы «Университетские смены» – возложили цветы к Мемориалу сотрудникам и студентам СГУ и СГМУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Школьники присоединились к делегации Саратовского университета, которую возглавил ректор А.Н. Чумаченко.

В Саратове участники «Университетской смены» из ЛНР посетили Парк Победы

Они возложили цветы к памятнику и посетили музей боевой и трудовой славы. Особое внимание было уделено быту солдат в годы Великой Отечественной войны. Во время визита школьники читали фронтовые письма. После экскурсии ребята активно делились впечатлениями друг с другом.

Профильная смена «Педагоги будущего» для старшеклассников ЛНР организована Минобрнауки России, Минпросвещения России, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», Росмолодежью и продлится 10 дней. на протяжении которых школьников ожидают образовательные, творческие, спортивные и развлекательные активности на университетских и городских площадках.