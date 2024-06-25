Ведущий телешоу Первого канала испек калач, приготовил лимонад и поиграл на саратовской гармошке

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В эфире Первого канала вышел выпуск трэвел-шоу «Жизнь своих» о Саратове.Ведущий Евгений Кривцов посетил наш город и познакомился с основными достопримечательностями.«Если бы я родился в Саратове, то Волга стала бы моим любимым местом отдыха. Я обязательно научился бы играть на знаменитой саратовской гармошке. А еще разводил бы стерлядь и мог иногда позволить себе полакомиться черной икрой. Я освоил бы профессию пекаря, чтобы узнать секрет легендарного саратовского калача», – поделился он.Зрителям программы показали ажурный мост, соединяющий правый и левый берега Волги, проспект Столыпина, Соколовую гору, а также сердце Саратова – городскую набережную.Кроме того, Евгений Кривцов посетил ферму в селе Павловка, где разводят стерлядь. Послушал как звучит саратовская гармошка и сделал лимонад в саратовском лимонарии.Ведущий отметил, что в нашем городе живут душевные люди, а грибоедовское «в глушь, в Саратов» к современному дню не имеет никакого отношения.