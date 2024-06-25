Саратовские компании посетят Турецкую Республику с бизнес-миссией

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Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Турции, посещение производственных площадок местных предприятий.По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: 7(929)777-63-42; 7(927)625-28-60.