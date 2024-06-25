Саратовские компании посетят Турецкую Республику с бизнес-миссией
Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в Турецкую Республику, которая состоится с 23 по 25 июля. Ее целью является развитие торгово-экономических связей, заключение экспортных контрактов.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Турции, посещение производственных площадок местных предприятий.
По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: 7(929)777-63-42; 7(927)625-28-60.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Турции, посещение производственных площадок местных предприятий.
По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: 7(929)777-63-42; 7(927)625-28-60.