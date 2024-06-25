Саратовцы выбрали вариант обустройства розариев на Набережной Космонавтов

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Министерство строительства и ЖКХ области подвело итоги опроса, в котором жителям Саратова предлагалось выбрать понравившийся эскизный проект обустройства розариев на так называемой «старой» Набережной на центральном спуске и на спуске со стороны ул. им. Н.А. Некрасова.Большинством голосов с большим отрывом победил «Эскиз благоустройства 1», за него проголосовало более 70% от общего числа принявших участие в голосовании.На втором месте – «Эскиз благоустройства 3» - 19% от общего числа проголосовавших.«С администрацией Волжского района города Саратова достигнута договоренность о выполнении планов посадки и реализации выбранного жителями эскизного проекта обустройства розариев на Набережной Космонавтов, с соблюдением рекомендаций проектного решения», - отметила Анастасия Пузанова.Напомним, весной текущего года к заместителю министра строительства и ЖКХ области - главному архитектору области Анастасии Пузановой обратилась представительница общественности с вопросом организации розариев на Набережной Космонавтов. Силами управления градорегулирования и архитектуры министерства совместно с одной из компаний по озеленению и благоустройству были разработаны проекты оформления клумб.