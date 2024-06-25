В Духовницком районе планируют организовать театральную мастерскую для трудных подростков

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Межведомственная группа провела анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Духовницкого района.Специалисты изучили работу системы профилактики, приняли участие в заседании районной комиссии, дали рекомендации по организации работы с опекаемыми семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении.В районе отмечена положительная работа по организации летнего отдыха и трудовой занятости всех детей подучетных категорий, высокие показатели - 99,9% - участия в социально-психологическом тестировании учеников 7-11 классов, укомплектованность педиатрических участков, привлечение к профилактической работе с родителями и детьми серебряных волонтеров и общественных организаций.В настоящее время подготовлен новый проект для участия в конкурсе на получение гранта для реализации театральной мастерской, где дети смогут раскрыть свои способности и таланты, проводить время в позитивной обстановке и социально полезной деятельности.«Активное участие в грантовых конкурсах очень важно для муниципальных районов. Это позволяет реализовывать интересные задумки, разнообразить профилактические мероприятия, привлечь молодых специалистов!» - отметила исполняющий обязанности председателя областной комиссии Анастасия Борода.