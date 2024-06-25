В Саратове участники «Университетской смены» возложили цветы к мемориалу и посетили Парк Победы

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22 июня, в День памяти и скорби, 48 старшеклассников из Новопсковского округа Луганской Народной Республики – участников программы «Университетские смены» – возложили цветы к Мемориалу сотрудникам и студентам СГУ и СГМУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Школьники присоединились к делегации Саратовского университета, которую возглавил ректор А.Н. Чумаченко. Началу церемонии, приуроченной к памятной дате, предшествовала минута молчания.«На второй день войны в III корпусе Саратовского университета состоялось собрание. Более 600 студентов и сотрудников университета изъявили желание пойти добровольцами на фронт. На нашем мемориале – более 170 фамилий погибших во время Великой Отечественной войны. Студенческие поисковые отряды трудятся в архивах и продолжают находить фамилии павших бойцов, – отметил ректор Саратовского университета А.Н. Чумаченко. – Война принесла много скорби и горя каждой семье. Каждое 22 июня мы вспоминаем погибших и возлагаем цветы к мемориалу. Для всех нас это очень тяжёлый день – день начала войны».После возложения старшеклассники приняли участие в экскурсии в Парке Победы. Школьники увидели Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы». Ребятам продемонстрировали ордена и медали, которыми солдаты награждались за подвиги.Во время визита особое внимание было уделено быту солдат в годы Великой Отечественной войны. Школьники прочитали фронтовое письмо солдата. После экскурсии участники активно делились впечатлениями друг с другом.Ученица 10 класса Анжела Ивченко с удовольствием принимает участие во всех запланированных активностях в Саратове: «Я благодарна за возможность побывать в новом городе. Мне очень нравятся мероприятия, которые здесь проходят. Уверена, что за эти 10 дней город станет для нас родным».10-класснице Елене Бабич смена дала возможность не только ближе познакомиться с Россией, но и завязать знакомства с соотечественниками: «Я очень рада, что смогла увидеть красоты Саратова. Очень надеюсь, что я здесь не в последний раз. Наша смена очень интересная. Самое главное – к нам с ребятами пришло осознание того, что мы вместе с Россией. Мы хорошо понимаем наших ровесников из Саратова, легко находим общий язык – это позволяет нам чувствовать, что мы являемся частью одной большой страны».Профильная смена в Саратовском университете для старшеклассников ЛНР названа «Педагоги будущего». На протяжении 10 дней школьников ожидают образовательные, творческие, спортивные и развлекательные активности на университетских и городских площадках.Кураторы проекта «Университетские смены» – Минобрнауки России, Министерство просвещения России, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Осенью 2023 года Саратовский университет уже принимал первую «Университетскую смену».