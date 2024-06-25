Уникальные элементы купеческого особняка изучили специалисты

просмотров: 146

Для объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», который находится на улице Московской, 48 в Балаково утвержден предмет охраны. Ранее уникальные особенности исторического здания зафиксировали специалисты.По словам историков, дом был построен в 1902 году, а его собственниками стали николаевский купец Николай Задков вместе с женой Прасковьей. Часть помещений они сдавали в аренду.Уникальными элементами этого здания признаны угловые аттики с круглыми розетками и филенками, центральные аттики с квадратными ширинками и сухариками, декор фасада кирпичными капителями и пилястрами, выразительный декор окон – с наличниками с серьгами и трехчастными сандриками. Кроме того, в предмет охраны включены ворота с аттиком, который украшен полукруглой розеткой с лучами. К особенностям объекта также отнесена каменная ограда с поясками, нишами, сухариками и пилонами.