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В регионе в промышленную эксплуатацию запущена информационная система обеспечения градостроительной деятельности

Новости
В регионе в промышленную эксплуатацию запущена информационная система обеспечения градостроительной деятельности

Состоялся запуск государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Саратовкой области (ГИСОГД). В ней работают исполнительные органы и органы местного самоуправления.

По мере наполнения будут оптимизированы процессы предоставления государственных и муниципальных услуг, которые предусмотрены функционалом системы.

Оператором системы является министерство цифрового развития и связи области, обеспечивающее техническое сопровождение и техподдержку, а также ведение ее общесистемных настроек, развитие и модернизацию. Методологом системы выступает министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

В ГИСОГД организовано взаимодействие с другими информационными системами:
- ГИСОГД РФ;
- информационная система государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства;
- Единая информационная система жилищного строительства, Единая электронная картографическая основа;
- Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
- Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время завершается настройка взаимодействия с Национальной системой пространственных данных.

«Министерством предоставлен доступ в ГИСОГД для всех муниципальных районов и исполнительных органов. Специалистами Центра цифрового развития Саратовской области осуществляется поддержка пользователей по работе в системе, а также оказывается содействие по загрузке векторных данных. Также в промышленную эксплуатацию запущен открытый Геопортал сведений ГИСОГД для всех физических и юридических лиц. Ознакомиться с порталом можно, перейдя по ссылке geo.mcrssar.ru», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.