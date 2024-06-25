В регионе в промышленную эксплуатацию запущена информационная система обеспечения градостроительной деятельности
Состоялся запуск государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Саратовкой области (ГИСОГД). В ней работают исполнительные органы и органы местного самоуправления.
По мере наполнения будут оптимизированы процессы предоставления государственных и муниципальных услуг, которые предусмотрены функционалом системы.
Оператором системы является министерство цифрового развития и связи области, обеспечивающее техническое сопровождение и техподдержку, а также ведение ее общесистемных настроек, развитие и модернизацию. Методологом системы выступает министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.
В ГИСОГД организовано взаимодействие с другими информационными системами:
- ГИСОГД РФ;
- информационная система государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства;
- Единая информационная система жилищного строительства, Единая электронная картографическая основа;
- Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
- Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время завершается настройка взаимодействия с Национальной системой пространственных данных.
«Министерством предоставлен доступ в ГИСОГД для всех муниципальных районов и исполнительных органов. Специалистами Центра цифрового развития Саратовской области осуществляется поддержка пользователей по работе в системе, а также оказывается содействие по загрузке векторных данных. Также в промышленную эксплуатацию запущен открытый Геопортал сведений ГИСОГД для всех физических и юридических лиц. Ознакомиться с порталом можно, перейдя по ссылке geo.mcrssar.ru», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.