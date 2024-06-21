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В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника

Новости
В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника


По инициативе губернатора Романа Бусаргина в этом году районам Саратовской области выделены средства на приобретение коммунальной техники.

– Это 2-3 единицы для каждого района. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем. А какую технику закупать на эти деньги, будете решать вы, - заявил Роман Бусаргин, обращаясь к главам муниципалитетов, на активе области.

Недавно в Александров-Гай поступили две единицы новеньких тракторов «Беларусь».
– Один трактор с погрузчиком, снегоуборочным отвалом, щеткой и косилкой, на второй повесим вилы, которыми гораздо удобнее, чем ковшом, собирать спиленные ветки, растительный мусор, - рассказал заместитель директора Службы единого балансодержателя Александр Дильдин. – Техника производства республики Беларусь хорошо знакома нашим механикам и водителям, и, что не маловажно, приобрести запчасти для тракторов проблемы не составляет.

В настоящее время предприятие оформляет необходимые для регистрации тракторов документы, после чего они выйдут на работу. За руль новой техники сядут опытные водители.