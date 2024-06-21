В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника

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По инициативе губернатора Романа Бусаргина в этом году районам Саратовской области выделены средства на приобретение коммунальной техники.– Это 2-3 единицы для каждого района. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем. А какую технику закупать на эти деньги, будете решать вы, - заявил Роман Бусаргин, обращаясь к главам муниципалитетов, на активе области.Недавно в Александров-Гай поступили две единицы новеньких тракторов «Беларусь».– Один трактор с погрузчиком, снегоуборочным отвалом, щеткой и косилкой, на второй повесим вилы, которыми гораздо удобнее, чем ковшом, собирать спиленные ветки, растительный мусор, - рассказал заместитель директора Службы единого балансодержателя Александр Дильдин. – Техника производства республики Беларусь хорошо знакома нашим механикам и водителям, и, что не маловажно, приобрести запчасти для тракторов проблемы не составляет.В настоящее время предприятие оформляет необходимые для регистрации тракторов документы, после чего они выйдут на работу. За руль новой техники сядут опытные водители.