В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника
По инициативе губернатора Романа Бусаргина в этом году районам Саратовской области выделены средства на приобретение коммунальной техники.
– Это 2-3 единицы для каждого района. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем. А какую технику закупать на эти деньги, будете решать вы, - заявил Роман Бусаргин, обращаясь к главам муниципалитетов, на активе области.
Недавно в Александров-Гай поступили две единицы новеньких тракторов «Беларусь».
– Один трактор с погрузчиком, снегоуборочным отвалом, щеткой и косилкой, на второй повесим вилы, которыми гораздо удобнее, чем ковшом, собирать спиленные ветки, растительный мусор, - рассказал заместитель директора Службы единого балансодержателя Александр Дильдин. – Техника производства республики Беларусь хорошо знакома нашим механикам и водителям, и, что не маловажно, приобрести запчасти для тракторов проблемы не составляет.
В настоящее время предприятие оформляет необходимые для регистрации тракторов документы, после чего они выйдут на работу. За руль новой техники сядут опытные водители.