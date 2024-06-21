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Ещё одной точкой на культурной карте города может стать больше

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Ещё одной точкой на культурной карте города может стать больше


Директор Саратовского филиала ФГБУК Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию со зданием на ул. Октябрьской:

«Впервые я познакомился с этим зданием в Саратове на улице Октябрьской весной 2017 года. Там проводилось мультимедийное арт-шоу саратовских фотографов и анонсировалось открытие галереи современного искусства в ближайшем будущем. К сожалению, галерея там так и не открылась, а вместо неё появился ресторан.

Если будет принято решение вернуться к изначальной идее, и это место станет ещё одной точкой на культурной карте города, то это безусловно будет правильным шагом и будет поддержано горожанами.

В настоящее время очень важно уделять особое внимание, поддерживать и развивать настоящее современное русское искусство и людей, создающих его сейчас. Тем более в городе, который славится Саратовской школой живописи, своими художниками, музыкантами, композиторами и артистами».