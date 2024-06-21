Саратовская область улучшила несколько показателей в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ

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В рамках Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив представило ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В рейтинге 2024 года Саратовская область заняла 13 место, наряду с Новосибирской областью, Кузбассом и Севастополем.«Не смотря на активную конкуренцию между регионами, наш регион остается в числе лидеров, демонстрируя рост по нескольким показателям относительно прошлого года», - отмечает министр инвестиционной политики Александр Марченко.Так, предприниматели высоко оценили условия реализации инвестпроектов в регионе. Это связано с достижением высоких результатов по внедрению элементов Регионального инвестиционного стандарта, которые призваны создать базовый набор инструментов поддержки инвестиций – это инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, агентство развития, инвестиционная карта.«Заметно улучшился показатель, характеризующий оценку регулирующего воздействия. Это следствие того, что региональные нормативные правовые акты направлены на создание максимально благоприятных условий для бизнеса и не накладывают сверх положенных ограничений и требований, что делает бизнес-среду прозрачной», - прокомментировал Александр Марченко.Традиционно на высоком уровне сохранились показатели, характеризующие эффективность процедур по получению земельных участков в аренду для реализации инвестиционных проектов. Процедура признания инвестиционного проекта «масштабным» и получение под него земельного участка является для инвестора максимально удобной, а ее сроки максимально короткие.Также по выполнению показателей инвестпортала Саратовская область вошла в число регионов «отличников». В этом году данный ресурс был полностью переработан для удобства пользователей, появились новые функции, например, калькулятор мер поддержки для оперативного подбора преференций.Справочно: Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В состав рейтинга входят 70 показателей по 4 направлениям – регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП. Инвестиционный рейтинг АСИ начал составляться с 2014 года. Саратовская область впервые вошла в него в 2015 году – тогда наш регион был 50-м.