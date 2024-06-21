21 июня 2024 ПЯТНИЦА
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18:00 | 21 июня
Саратовская область улучшила несколько показателей в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ
17:00 | 21 июня
На Военно-морском салоне представили саратовские двигатели и навигацию для флота
16:30 | 21 июня
В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника
16:10 | 21 июня
Ещё одной точкой на культурной карте города может стать больше
16:00 | 21 июня
Пять новых глэмпинг-парков появятся в регионе в этом году
15:00 | 21 июня
На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны
14:00 | 21 июня
В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест
13:00 | 21 июня
Лучший руководитель муниципального издания получил хрустальный приз
12:00 | 21 июня
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11:00 | 21 июня
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На Военно-морском салоне представили саратовские двигатели и навигацию для флота

Новости
На Военно-морском салоне представили саратовские двигатели и навигацию для флота


Предприятия Саратовской области участвуют в работе Международного военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте.

Экспозиция включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, инфраструктуру обеспечения.

«Волгодизельмаш» (Балаково) представляет автоматизированные энергетические судовые установки на базе двигателей собственного производства. Техника работает на различных видах топлива и полностью собрана из российских комплектующих.

Саратовский радиоприборный завод демонстрирует навигационное оборудование. На стенде, в частности, представлена «Терса» - навигационная радиолокационная станция для повышения безопасности плавания речных судов при ограниченной видимости, а также стационарная радиолокационная станция «Иртыш-3С» для контроля надводной обстановки.

В рамках форума предприятия проводят переговоры с потенциальными заказчиками, руководством крупных российских судоверфей, судостроительных и судоремонтных заводов.