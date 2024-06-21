На Военно-морском салоне представили саратовские двигатели и навигацию для флота

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Предприятия Саратовской области участвуют в работе Международного военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте.Экспозиция включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, инфраструктуру обеспечения.«Волгодизельмаш» (Балаково) представляет автоматизированные энергетические судовые установки на базе двигателей собственного производства. Техника работает на различных видах топлива и полностью собрана из российских комплектующих.Саратовский радиоприборный завод демонстрирует навигационное оборудование. На стенде, в частности, представлена «Терса» - навигационная радиолокационная станция для повышения безопасности плавания речных судов при ограниченной видимости, а также стационарная радиолокационная станция «Иртыш-3С» для контроля надводной обстановки.В рамках форума предприятия проводят переговоры с потенциальными заказчиками, руководством крупных российских судоверфей, судостроительных и судоремонтных заводов.