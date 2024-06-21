Пять новых глэмпинг-парков появятся в регионе в этом году

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В числе приоритетных направлений развития туризма в Саратовской области – создание туристической инфраструктуры. Так, в прошлом году регион принял участие в отборе на предоставление федеральной субсидии на господдержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Всего в Минэкономразвития России поступило более 1,2 тысячи заявок от 79 субъектов. По результатам грантовую поддержку на 2023-2024 годы получили 5 проектов, реализуемых в Саратовской области.Это глэмпинг «Лох-Бро» (Новобурасский район, с. Лох); глэмпинг-парк «Ударник» (г. Саратов); глэмпинг «Утес» (Красноармейский район, с. Белогорское); база отдыха «HOLM» (г. Саратов, пос. Усть-Курдюм); турбаза «Робинзон», проект «ECO-VILLAGE» (Энгельсский район).– Таким образом, к концу 2024 года на территории региона построят 77 модульных некапитальных средства размещения: 73 – благодаря федеральной поддержке и еще четыре – на средства областного бюджета, выделенные по инициативе губернатора Романа Бусаргина, – отметил замминистра культуры Константин Сергеев.По его словам, отдыхая в глэмпингах жители и гости нашего региона смогут насладиться красотами Волги и природой саратовского края. Строительство глэмпингов положительно повлияет на формирование инфраструктуры экологического туризма. Будут развиваться экотропы, пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.