В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест

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Проект предусматривает строительство центра на территории Саратова для крупных федеральных сетевых компаний. Планируется, что в рамках первого этапа общая площадь строительства превысит 123 тысячи квадратных метров. Объем вложений со стороны инвестора - более 12 млрд рублей. Количество новых рабочих мест - 5 тысяч.«Саратовская область очень привлекательна для инвесторов с точки зрения логистики. Это наше бесспорное преимущество, которым необходимо пользоваться. Расположение позволяет организациям выстраивать цепочку поставок наиболее выгодным для бизнеса образом. Для региона эти проекты также важны, и мы их поддерживаем на всех этапах, потому что это вложения в экономику и новые рабочие места. Более того, масса предложений создают условия для здоровой конкуренции на логистическом направлении, что в свою очередь приводит к востребованности профильных специалистов и повышению оплаты их труда», - подчеркнул Роман Бусаргин.