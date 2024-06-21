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На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Зорина Елена Михайловна.Губернатор Роман Бусаргин выразил слова соболезнования:«Елена Михайловна принадлежала к поколению победителей, искренних людей, любивших страну и соотечественников. Прошла войну от Сталинграда до Вены, где и встретила День Победы.После окончания войны, вернувшись на родную Саратовскую землю, Елена Михайловна трудилась в торговле. Руководила известным в Саратове магазином «Белочка». Всегда была целеустремленной, ответственной, компетентной, честно и с полной отдачей относилась к делу. Для всех нас она навсегда останется примером истинного патриота России.Выражаю соболезнования родным и близким Зориной Елены Михайловны и разделяю их утрату».