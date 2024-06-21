21 июня 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 июня
Саратовская область улучшила несколько показателей в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ
17:00 | 21 июня
На Военно-морском салоне представили саратовские двигатели и навигацию для флота
16:30 | 21 июня
В Александров-Гай поступила новая коммунальная техника
16:10 | 21 июня
Ещё одной точкой на культурной карте города может стать больше
16:00 | 21 июня
Пять новых глэмпинг-парков появятся в регионе в этом году
15:00 | 21 июня
На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны
14:00 | 21 июня
В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест
13:00 | 21 июня
Лучший руководитель муниципального издания получил хрустальный приз
12:00 | 21 июня
Регион занимает лидирующие позиции по доступности кредитных ресурсов для бизнеса
11:00 | 21 июня
В детской поликлинике на Астраханской заработал компьютерный томограф
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

Новости
На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

На 101-году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Зорина Елена Михайловна.
Губернатор Роман Бусаргин выразил слова соболезнования:
«Елена Михайловна принадлежала к поколению победителей, искренних людей, любивших страну и соотечественников. Прошла войну от Сталинграда до Вены, где и встретила День Победы.
После окончания войны, вернувшись на родную Саратовскую землю, Елена Михайловна трудилась в торговле. Руководила известным в Саратове магазином «Белочка». Всегда была целеустремленной, ответственной, компетентной, честно и с полной отдачей относилась к делу. Для всех нас она навсегда останется примером истинного патриота России.
Выражаю соболезнования родным и близким Зориной Елены Михайловны и разделяю их утрату».