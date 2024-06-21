Лучший руководитель муниципального издания получил хрустальный приз

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Награждение лауреатов областных конкурсов в сфере журналистики прошло сегодня, 20 июня, в Историческом парке «Россия - Моя история». В торжественном мероприятии приняли участие министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной политике Юлия Литневская, представители профессионального сообщества, ветераны отрасли, а также студенты-журналисты.«Без сомнения, СМИ - один из основных инструментов человечества. Невозможно сегодня начать день без просмотра новостей на региональных и федеральных лентах информагентств. А профессия журналиста по праву относится к одной из самых интересных и, несомненно, творческих. Вопросам развития региональной журналистики, финансирования районных и областных СМИ уделяет большое внимание глава региона Роман Бусаргин. Приятно отметить, что правительственные инициативы о дополнительном финансировании районных изданий находят поддержку со стороны областных депутатов. Всё это позволяет изданиям развиваться, не стоять на месте, идти в ногу со временем.Вы такие разные, но всех вас объединяет одно – искреннее служение мысли и слову. Сегодня мы награждаем журналистов - победителей различных конкурсов. Дорогие коллеги! Хочу сказать искреннее спасибо каждому из вас - вы с честью выполняете свою работу. Желаю вам здоровья, творческой энергии, реализации новых идей и, конечно же, вдохновения, которое вам понадобится. Ведь в области реализуется множество различных проектов, а это значит, что у вас всегда будут информповоды, а у жителей региона - хорошие новости», - отметил Александр Колоколов.Свидетельства о присуждении премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики на I полугодие 2024 были вручены ветеранам журналистики Наталии Махаличевой, ветерану ГТРК «Саратов», и Сергею Гашникову, корреспонденту газеты «Знамя труда» Дергачевского района. Среди студентов-стипендиатов отмечены корреспондент газеты «Балашовская правда» Данила Скудин и корреспондент телеканала «Саратов 24» Жанна Слепышкова.Премией имени журналиста Александра Никитина за достижения в социальной журналистике по итогам 2023 года был награжден корреспондент телеканала «Саратов 24» Роман Базан.Дипломами и памятным призом «Хрустальный жаворонок» были отмечены лауреаты областного профессионального конкурса «Лучший руководитель муниципального издания»-2023. Дипломы финалистов вручены редактору Ртищевской газеты «Перекресток России» Ларисе Марковой и главному редактору газеты «Светлые вести» Александре Тупыленко (ЗАТО Светлый). Лучшим среди руководителей районных изданий по итогам 2023 года была признана главный редактор газеты «Сельская новь» Аркадакского района Валентина Евдокимова.Также на мероприятии были награждены лауреаты областных творческих тематических конкурсов «С саратовским акцентом» и конкурса журналистских работ в Год педагога и наставника, организатором которых выступило министерство информации и массовых коммуникаций области.