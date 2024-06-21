Регион занимает лидирующие позиции по доступности кредитных ресурсов для бизнеса

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«Малый и средний бизнес области сегодня – это порядка 78 тысяч предприятий. По сравнению с началом года общее количество субъектов бизнеса увеличилось более чем 2 тысячи единиц. Продолжается динамичный рост числа самозанятых граждан. В области работают более 121 тысячи человек, что в 1,5 раза превышает прошлогодние значения, а по сравнению с началом 2021 года – в 12 раз», - отметил министр.Также, по словам Андрея Разборова, рост числа МСП наблюдается практически во всех муниципальных районах: «Ежемесячно мы анализируем состояние сектора МСП в муниципалитетах. Усиливаем информационную работу о мерах поддержки бизнеса, ориентируем глав районов на необходимость системного развития предпринимательства».Положительная динамика прироста сектора МСП сохраняется, в том числе за счет оказания господдержки. Основной объем услуг бизнесу оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».Наиболее востребована финансовая поддержка. Благодаря тесному взаимодействию региона с Корпорацией «МСП» предприниматели активно участвуют в федеральных программах льготного кредитования. В 2023 году одобрены заявки субъектов МСП на 9,8 млрд рублей, в текущем году еще на 3,7 млрд рублей. По региональным программам в 2023 – 2024 годах бизнес области привлек более 5 млрд рублей кредитов с использованием поручительств Гарантийного фонда и льготных микрозаймов Фонда микрокредитования области.Помимо льготного кредитования бизнесу предоставляются прямые субсидии. В прошлом году предоставлены гранты молодым и социальным предпринимателям на общую сумму 9,7 млн рублей. С 2021 года предоставляется субсидия в размере до 1 млн рублей на возмещение первого лизингового взноса. В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен до 30 млн рублей.Чтобы повысить доступность получения поддержки услуги инфраструктуры переводятся в электронный вид. Сегодня на Цифровой платформе МСП доступны более 20 федеральных онлайн-сервисов. Также есть возможность оказания услуг через сервис – «Региональные меры поддержки».Помимо мер нацпроекта в регионе действуют меры налогового стимулирования, расширяется доступ к закупкам.Министр экономики отметил, что динамичному развитию малого и среднего предпринимательства способствует снижение административной нагрузки на бизнес: «Из-за введенного в 2022 году моратория в Саратовской области было отменено порядка 2,5 тысяч плановых проверок бизнеса. Это позволяет бизнесу ежегодно экономить порядка 625 млн рублей. Сокращается и количество внеплановых проверок, в 2023 году - более чем в 2 раза, а по муниципальным видам контроля - почти в 4 раза».В июне на ПМЭФ были озвучены результаты Национального рейтинга АСИ за 2023 год. По большинству показателей, касающихся бизнеса, регион улучшил позиции.Так, область заняла лидирующие позиции по оценке доступности кредитных ресурсов для предпринимателей, доле государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса, сократилось количество контрольно-надзорных мероприятий. Высокую оценку получил интернет-портал по вопросам поддержки и развития МСП, который доступен на сайте Центра «Мой бизнес», а также оказание организациями инфраструктуры консультационных и образовательных услуг.