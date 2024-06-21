В детской поликлинике на Астраханской заработал компьютерный томограф

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Новый спиральный компьютерный томограф получен в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.У оборудования масса достоинств: есть специальная защита чувствительных органов и минимизация движений пациента, удобный стол приспособлен для фиксации пациентов всех возрастов, а встроенная видеокамера позволяет наблюдать за пациентом в процессе сканирования. Также появляется возможность одномоментного исследования сразу нескольких анатомических областей при сниженной лучевой нагрузке на область исследования.«Компьютерный томограф позволяет проводить исследования различных органов. Процедура безболезненна и не требует специальной подготовки в большинстве случаев. Мы рады, что благодаря программе модернизации наша поликлиника стала обладателем такого важного и нужного оборудования. Это значительный шаг вперед в улучшении качества медицинских услуг для детей. В общей сложности 43 тысячи больших и маленьких детей города Саратова смогут бесплатно обследоваться на современном оборудовании в амбулаторных условиях», - поделилась главный врач Саратовской центральной городской детской поликлиники Анна Полякова.