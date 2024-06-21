Студент Вавиловского университета получил 1 млн рублей на «Студенческий стартап»

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В Москве прошло награждение победителей, призеров и лауреатов X Всероссийского инженерного конкурса.Студент выпускного курса магистратуры по направлению «Агроинженерия» Игорь Курочкин представил на конкурс свою разработку - робота-уборщика зернохранилищ.Робот-уборщик оснащен докинг-станцией для автоматической зарядки и баком с механизированным выпуском отходов в специально отведенное место, что обеспечивает удобство использования и эффективность уборочного процесса. Перспективы дальнейшего развития проекта включают в себя постоянное совершенствование и расширение функционала робота, а также активное продвижение в сфере робототехники. В настоящее время проект находится в финальной стадии разработки. Ведется тестирование отдельных узлов и сборка прототипа.Проект выиграл грант на 1 млн. рублей от Фонда Содействия Инновациям по программе «Студенческий стартап».А один из преподавателей университета занял первое место в межрегиональном инновационном конкурсе «Лучший молодой преподаватель Юга России 2024».Руководитель «Цифровой кафедры» Вавиловского университета Аркадий Ключиков выступил с докладом «Применение геймификации и игровых движков в профессиональной, научной и учебной деятельности» в секции «Информационные технологии и искусственный интеллект».