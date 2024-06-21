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84 предприятия области представили продовольственную продукцию на конкурс «100 лучших товаров России»

Новости
84 предприятия области представили продовольственную продукцию на конкурс «100 лучших товаров России»


В Саратовском ЦСМ прошла дегустация продукции предприятий - участников регионального этапа 27-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары».

В работе региональной комиссии по качеству Саратовской области приняла участие заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская. Также в состав комиссии вошли представители министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты.

На конкурсе были представлены неоднократные победители регионального и федерального этапов: УНПК «Пищевик», «Агроцентр» Вавиловского университета, ООО «РЭХН», ООО «Саратовский молочный комбинат», кондитерская фабрика «Саратовская», АО «Саратовский комбинат им. Стружкина» и другие.

В соответствии с условиями конкурса экспертная комиссия определила лучшую продукцию, которая соответствует всем нормативным требованиям безопасности и качества. Представленные наименования продукции оценивались по ряду требований, таких как безопасность, конкурентоспособность, вкус, цвет, внешний вид, упаковка и другие потребительские свойства, качество предоставленной документации.

«Предприятия пищепрома Саратовской области – постоянные участники, лауреаты и дипломанты Конкурса, который проводится с 1998 года. Для наших производителей участие в «100 лучших товаров России» - это расширение рынков сбыта на российском и международном уровнях, поиск новых партнеров, доказательство высокого качества и конкурентноспособности выпускаемой продукции», - подчеркнула в ходе мероприятия Наталья Мариевская.

Всего в этом году на конкурс подано 115 заявок по товарам и услугам от 84-х предприятий Саратовской области.

Все победители регионального этапа будут определены на заседании региональной комиссии по качеству и представлены для участия в федеральном этапе конкурса.