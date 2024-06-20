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Новые дороги проложили в Ершовском районе

Новости
Новые дороги проложили в Ершовском районе


В рамках региональной программы по ремонту внутрипоселковых дорог, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, муниципальные образования Ершовского района получили финансирование в расчете 3 тысяч рублей на каждого зарегистрированного жителя.

Планирование работ производилось из соображений комплексной составляющей. Например, в Новосельском муниципальном образовании решили сначала привести в соответствие систему водоснабжения, а уже потом ремонтировать дорожного полотно.

Владимир Прохоренко, глава Антоновского муниципального образования, подтвердил востребованность и необходимость такого решения главы региона:
– На региональные средства в размере 2,761 млн рублей провели ремонт асфальтного покрытия на улицах Полевая, Советская и Парковая в с.Антоновка. Закончив работать здесь, дорожники перейдут к капитальному ремонту на 450-метровом участке на ул.Ленина здесь же, в Антоновке. Ежегодное финансирование позволяет регулярно приводить в порядок улицу за улицей. В селах люди надеются, что программа будет работать и дальше.