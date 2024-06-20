Для саратовцев запустили бизнес-игру с ценными призами

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Центр «Мой бизнес» проводит бизнес-игру в формате чат-бот викторины «Ты предприниматель или хочешь им стать?».Пройти викторину могут как физические лица, так и предприниматели. Участники смогут узнать новые факты о предпринимательстве и подтвердить уже имеющиеся знания.Победители получат ценные подарки: сертификаты на 25 тысяч рублей на услуги популяризации своего бренда (печать типографии, реклама на радио и ТВ, реклама на билбордах), а также подарки от Центра «Мой бизнес».Игра проходит в мессенджере «Телеграм». Принять участие можно до 25 июня по ссылке: https://t.me/predprima_bot.Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».