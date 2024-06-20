20 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 20 июня
Новые дороги проложили в Ершовском районе
15:00 | 20 июня
Для саратовцев запустили бизнес-игру с ценными призами
14:00 | 20 июня
Почти на 200 спортивных площадках региона проходят бесплатные тренировки для детей
13:00 | 20 июня
Выпускница саратовской гимназии набрала 200 баллов по физике и информатике
12:00 | 20 июня
В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест
11:00 | 20 июня
Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Саратовской области
10:00 | 20 июня
Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества
09:00 | 20 июня
В Энгельса продляются ограничения движения для транспорта в связи с ремонтными работами
18:00 | 19 июня
Саратовский выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» поставил спектакль на своей малой Родине
17:00 | 19 июня
В Петровске подвели итоги деятельности Военно-спортивного казачьего клуба «Шашка»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Для саратовцев запустили бизнес-игру с ценными призами

Новости
Для саратовцев запустили бизнес-игру с ценными призами

Центр «Мой бизнес» проводит бизнес-игру в формате чат-бот викторины «Ты предприниматель или хочешь им стать?».

Пройти викторину могут как физические лица, так и предприниматели. Участники смогут узнать новые факты о предпринимательстве и подтвердить уже имеющиеся знания.

Победители получат ценные подарки: сертификаты на 25 тысяч рублей на услуги популяризации своего бренда (печать типографии, реклама на радио и ТВ, реклама на билбордах), а также подарки от Центра «Мой бизнес».

Игра проходит в мессенджере «Телеграм». Принять участие можно до 25 июня по ссылке: https://t.me/predprima_bot.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».