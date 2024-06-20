Почти на 200 спортивных площадках региона проходят бесплатные тренировки для детей

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Летом в регионе для детей в рамках проекта «Дворовый тренер» проходят бесплатные занятия спортом. Опытные инструкторы тренируют всех желающих на спортивных площадках около жилых домов.В этом году занятия по общей физической подготовке и различным видам спорта, включая футбол и мини-футбол, волейбол и баскетбол, будут проходить на 199 объектах по всей области. Проводить тренировки в период каникул будут более 180 специалистов. Они сформируют команды для участия в общих соревнованиях.Кроме того, в рамках занятий дворовым спортом летом пройдет областной турнир по футболу на кубок губернатора Саратовской области. За первое место поборются порядка 4500 юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. В турнире традиционно участвуют футболисты из всех районов области. В этом году также приглашены ребята из Сватовского района Луганской Народной республики. По инициативе главы региона для команд-победителей возводятся новые спортивные площадки.«Занятия на дворовых площадках - это отличная возможность для ребят с пользой провести время каникул. Это также удобно для родителей, которые знают что их дети находятся под присмотром тренера и занимаются спортом. Перед профильными министерствами обозначено, что все спортивные объекты при школах в период летних каникул должны функционировать», - подчеркнул Роман Бусаргин.