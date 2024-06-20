Выпускница саратовской гимназии набрала 200 баллов по физике и информатике

просмотров: 87

Сегодня в Саратовской области утверждены результаты единого государственного экзамена по обществознанию, физике и информатике.Одиннадцатиклассница Лицея-интерната естественных наук Софья Сорокина получила 100 баллов по обществознанию, Вениамин Мамонов, ученик Физико-технического лицея № 1 набрал наивысший балл по физике.Выпускнице Гимназии № 3 г. Саратова Маргарите Потапкиной удалось получить сразу 200 баллов по двум предметам- физике и информатике.«Я всегда очень любила эти предметы, и надеялась на достаточно высокие баллы. Мои высокие баллы -заслуга моих учителей. Планировала поступать в Московский физико-технический институт или ИТМО, но сейчас больше склоняюсь к тому, чтобы остаться в Саратове и пойти на факультет компьютерных наук и информационных технологий СГУ им. Н.Г. Чернышевского, поскольку у нас хорошо развита сфера спортивного программирования, которым я бы хотела заниматься. К тому же у нас в регионе очень хорошее качество преподавания»,- рассказала Маргарита.