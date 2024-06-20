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В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест

Новости
В Саратове будет построен центр для сетевых компаний на 5 тысяч рабочих мест


Правительство области заключило соглашение с ООО «ГК Метрикс Девелопмент» о строительстве в Саратове логистических и производственных объектов. Документ подписали губернатор Роман Бусаргин и генеральный директор компании Николай Лобачев.

Проект предусматривает строительство центра на территории Саратова для крупных федеральных сетевых компаний. Планируется, что в рамках первого этапа общая площадь строительства превысит 123 тысячи квадратных метров. Объем вложений со стороны инвестора - более 12 млрд рублей. Количество новых рабочих мест - 5 тысяч.

«Саратовская область очень привлекательна для инвесторов с точки зрения логистики. Это наше бесспорное преимущество, которым необходимо пользоваться. Расположение позволяет организациям выстраивать цепочку поставок наиболее выгодным для бизнеса образом. Для региона эти проекты также важны, и мы их поддерживаем на всех этапах, потому что это вложения в экономику и новые рабочие места. Более того, масса предложений создают условия для здоровой конкуренции на логистическом направлении, что в свою очередь приводит к востребованности профильных специалистов и повышению оплаты их труда», - подчеркнул Роман Бусаргин.