Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Саратовской области

просмотров: 96

Новая электрозарядная станция установлена в Саратовской области в рамках развития инфраструктуры ПАО «Россети Волга». ЭЗС открыта по адресу Балаково, Чапаева, 114 возле спорткомплекса «Альбатрос».Станция типа Mode 4 мощностью 60 кВт позволяет зарядить электромобиль всего за 30-60 минут, в то время как «медленные» станции требуют 6-8 часов. Кроме того, ЭЗС оснащена системой онлайн-мониторинга и поддерживает все популярные стандарты зарядки: CHAdeMO, CCS, GB/T (для японских, европейских и китайских авто).Теперь в Саратовской области действуют четыре электрозарядные станции ПАО «Россети Волга», из них три в Саратове и одна в Балаково. Они находятся вблизи основных магистралей и выездов из городов.Сейчас зарядка бесплатная. В дальнейшем плата будет взиматься через мобильное приложение «Россети электротранспорт».