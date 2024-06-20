Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества

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В Петровске на конференции «Хочу служить в армии Российской Федерации» подвели итоги реализации проекта «Военно-патриотический клуб «Шашка». Проект получил в 2023 году поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.Участниками проекта стали более 200 школьников 6-11 классов и студенты из Петровского муниципального района. Они познакомились с историей и традициями казачества, научились стрельбе из пневматической винтовки и скоростной сборке - разборке макета автомата, умению фланкировки шашкой.Всего за время реализации проекта было проведено 35 занятий по формированию навыков личной безопасности и 108 занятий по тренировке военно-спортивных навыков.В новом учебном году клуб продолжит свою работу.