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Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Саратовской области
10:00 | 20 июня
Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества
09:00 | 20 июня
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Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества

Новости
Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества


В Петровске на конференции «Хочу служить в армии Российской Федерации» подвели итоги реализации проекта «Военно-патриотический клуб «Шашка». Проект получил в 2023 году поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Школьники и студенты Петровского района познакомились с историей и традициями казачества

Участниками проекта стали более 200 школьников 6-11 классов и студенты из Петровского муниципального района. Они познакомились с историей и традициями казачества, научились стрельбе из пневматической винтовки и скоростной сборке - разборке макета автомата, умению фланкировки шашкой.

Всего за время реализации проекта было проведено 35 занятий по формированию навыков личной безопасности и 108 занятий по тренировке военно-спортивных навыков.

В новом учебном году клуб продолжит свою работу.