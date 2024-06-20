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В Энгельса продляются ограничения движения для транспорта в связи с ремонтными работами

Новости
В Энгельсе на участке улицы Тельмана от улицы Маяковского до улицы Красноармейская с 19 июня с 20:00 продляется временное ограничение движения и стоянки транспортных средств.


Меры вводятся в связи с проведением ремонтных работ на данном участке улицы. Ограничительные меры продлятся до 18:00 21 июня (меры введены Распоряжением Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района № 65 от 19 июня 2024 года).

Рекомендуем автомобилистам и пассажирам общественного транспорта заранее планировать предстоящий маршрут.

Ограничения для транспорта могут привести к отклонениям от установленного расписания движения транспортных средств и установленного пути следования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения направления «Саратов – Энгельс».