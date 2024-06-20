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Саратовский выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» поставил спектакль на своей малой Родине

Новости
Саратовский выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» поставил спектакль на своей малой Родине


Выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» реализовал литературно-просветительский проект «Театр Русского слова» в Саратове.

Никита Мохан, выпускник Поволжского института управления – филиала РАНХиГС стал победителем грантового конкурса Росмолодёжи и выиграл 387 тысяч рублей на форуме «ОстроVа» в прошлом году. В рамках реализации проекта прошли просветительские мероприятия для школьников, а завершающим мероприятием стал музыкальный спектакль «В сказку верь».

«Его основная идея заключается в том, чтобы за 45 минут школьники, благодаря искусственному интеллекту, смогли познакомиться с творчеством и сказками А. С. Пушкина. Премьера состоялась для ребят из школьных летних оздоровительных лагерей города Аткарска Саратовской области. Это мой родной город, в котором я провёл своё детство и учился в школе, поэтому именно здесь решил провести премьеру. В качестве артистов в спектакле были задействованы юные таланты города. С творчеством А. С. Пушкина в таком формате смогут ознакомиться школьники с 1 по 6 классы», – делится Никита Мохан.

Помимо спектакля, Никита провёл выездные просветительские мероприятия в нескольких школах. Так, с командой они организовали квиз, который состоял из трёх раундов, где ребятам предлагались различные задания. Выполнить их приходилось за небольшой отрезок времени. Все вопросы были чётко сформулированы, а задания объединены одной темой – сказки А. С. Пушкина.

«Проекты наших выпускников расходятся по стране. Мы следим за ними и радуемся их успехам. Это показатель того, что форум «ОстроVа» проходит для них с пользой и не только для них, а для общества нашей страны. Многие из них делаются для молодого поколения, молодёжи, для тех, кто нуждается в помощи. Благодаря работе экспертов наши участники получают экспертизу, обратную связь, которая помогает им реализовать проект и довести свою идею до конца», - отметила руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.

Литературно-просветительский проект «Театр Русского слова» – это интерактивная постановка, реализованная при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Она представляет собой необычное и захватывающее шоу, объединяющее искусственный интеллект, творчество А. С. Пушкина и модные показы костюмов, соответствующих мотивам сказок.

«В постановке рассказывается про школьницу, которая проводит много времени в телефоне, сталкивается с миром сказок великого поэта через незабываемое путешествие по его произведениям. При этом отдельный герой постановки – «Искусственный интеллект» – становится неким проводником в мир сказок. Визуальная и музыкальная составляющие играли ключевую роль в передаче атмосферы сказок Пушкина, поэтому всё было подобрано так, чтобы создать уникальную обстановку, погружая зрителей в мир волшебства и фантазии. Цель этой концепции шоу – не только развлечение, но и образовательная составляющая. Школьники, находящиеся в зрительном зале, буквально погрузились в мир пушкинской фантазии, исследуя его глубины и смыслы. За 45 минут, как за школьный урок, они учатся оценивать и понимать творчество великого поэта, открывая для себя новые грани его литературного наследия», – поделился автор проекта.

В этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроV» платформы Росмолодёжь.События состоится с 5 по 11 августа. Участники также смогут принять участие в грантовом конкурсе и выиграть на реализацию проекта до 1 000 000 рублей. Регистрация на мероприятие закончена. Заявки поданы от 6000 человек. Конкурс на место составляет 18 человек. Организаторы мероприятия – Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.