Саратовский выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» поставил спектакль на своей малой Родине

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Выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» реализовал литературно-просветительский проект «Театр Русского слова» в Саратове.Никита Мохан, выпускник Поволжского института управления – филиала РАНХиГС стал победителем грантового конкурса Росмолодёжи и выиграл 387 тысяч рублей на форуме «ОстроVа» в прошлом году. В рамках реализации проекта прошли просветительские мероприятия для школьников, а завершающим мероприятием стал музыкальный спектакль «В сказку верь».«Его основная идея заключается в том, чтобы за 45 минут школьники, благодаря искусственному интеллекту, смогли познакомиться с творчеством и сказками А. С. Пушкина. Премьера состоялась для ребят из школьных летних оздоровительных лагерей города Аткарска Саратовской области. Это мой родной город, в котором я провёл своё детство и учился в школе, поэтому именно здесь решил провести премьеру. В качестве артистов в спектакле были задействованы юные таланты города. С творчеством А. С. Пушкина в таком формате смогут ознакомиться школьники с 1 по 6 классы», – делится Никита Мохан.Помимо спектакля, Никита провёл выездные просветительские мероприятия в нескольких школах. Так, с командой они организовали квиз, который состоял из трёх раундов, где ребятам предлагались различные задания. Выполнить их приходилось за небольшой отрезок времени. Все вопросы были чётко сформулированы, а задания объединены одной темой – сказки А. С. Пушкина.«Проекты наших выпускников расходятся по стране. Мы следим за ними и радуемся их успехам. Это показатель того, что форум «ОстроVа» проходит для них с пользой и не только для них, а для общества нашей страны. Многие из них делаются для молодого поколения, молодёжи, для тех, кто нуждается в помощи. Благодаря работе экспертов наши участники получают экспертизу, обратную связь, которая помогает им реализовать проект и довести свою идею до конца», - отметила руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.Литературно-просветительский проект «Театр Русского слова» – это интерактивная постановка, реализованная при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Она представляет собой необычное и захватывающее шоу, объединяющее искусственный интеллект, творчество А. С. Пушкина и модные показы костюмов, соответствующих мотивам сказок.«В постановке рассказывается про школьницу, которая проводит много времени в телефоне, сталкивается с миром сказок великого поэта через незабываемое путешествие по его произведениям. При этом отдельный герой постановки – «Искусственный интеллект» – становится неким проводником в мир сказок. Визуальная и музыкальная составляющие играли ключевую роль в передаче атмосферы сказок Пушкина, поэтому всё было подобрано так, чтобы создать уникальную обстановку, погружая зрителей в мир волшебства и фантазии. Цель этой концепции шоу – не только развлечение, но и образовательная составляющая. Школьники, находящиеся в зрительном зале, буквально погрузились в мир пушкинской фантазии, исследуя его глубины и смыслы. За 45 минут, как за школьный урок, они учатся оценивать и понимать творчество великого поэта, открывая для себя новые грани его литературного наследия», – поделился автор проекта.В этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроV» платформы Росмолодёжь.События состоится с 5 по 11 августа. Участники также смогут принять участие в грантовом конкурсе и выиграть на реализацию проекта до 1 000 000 рублей. Регистрация на мероприятие закончена. Заявки поданы от 6000 человек. Конкурс на место составляет 18 человек. Организаторы мероприятия – Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.