20 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 19 июня
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15:30 | 19 июня
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В Петровске подвели итоги деятельности Военно-спортивного казачьего клуба «Шашка»

Новости
В Петровске подвели итоги деятельности Военно-спортивного казачьего клуба «Шашка»


В Петровске на конференции «Хочу служить в армии Российской Федерации» подвели итоги реализации проекта "Военно-патриотический клуб «Шашка». Проект получил в 2023 году поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Участниками стали более 200 школьников 6-11 классов и студенты из Петровского муниципального района. Они смогли познакомиться с историей и традициями казачества, научились стрельбе из пневматической винтовки и скоростной сборке - разборке макета автомата, умению фланкировки шашкой.

Всего за время реализации проекта было проведено 35 занятий по формированию навыков личной безопасности и 108 занятий по тренировке военно - спортивных навыков, что позволило многим ребятам на практике узнать значимость военной подготовки.