В Балашове расчистят русло Хопра на протяжении 6 километров

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Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин принимает участие в VIII Всероссийском водном конгрессе в Москве. Мероприятие проводится в ЦВК «Экспоцентр» с 18 по 20 июня.В рамках конгресса состоялось 12 круглых столов, пленарное заседание и церемония открытия выставочной экспозиции.Деловая программа открылась работой четырех круглых столов с участием Минприроды России, Минстроя России, Минсельхоза России, Минпромторга России и Совета Федерации.В рамках мероприятия прошли пленарное заседание «Водные ресурсы России для достижения национальных целей развития страны: новые вызовы и задачи до 2030 года», а также круглые столы по эффективной реализации поручений Президента по улучшению состояния водных объектов; развитию инфраструктуры промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения и др.«В Саратовской области реализуется проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экология». В рамках его реализации очищена река Жидкая Солянка в селе Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. Пройден участок длиной 5 километров, объем выемки составил 187 тыс м.куб. В результате улучшены условия проживания 1054 человек в селе Комсомольское и станции Тимофеево.В 2023 году начата работа по расчистке реки Хопер в черте города Балашова, общая протяженность очистки составит около 6 километров. Уже пройден участок русла протяженностью около 1 километра. Объем выемки донных отложений составил 28 тысяч м. куб. Кроме того, продолжаются работы по расчистке реки Еруслан в Федоровском районе. Водные ресурсы имеют стратегическое значение в вопросах сохранения экологического благополучия населения», - уверен министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.