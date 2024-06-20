20 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 19 июня
Саратовский выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» поставил спектакль на своей малой Родине
17:00 | 19 июня
В Петровске подвели итоги деятельности Военно-спортивного казачьего клуба «Шашка»
15:30 | 19 июня
В Балашове расчистят русло Хопра на протяжении 6 километров
14:09 | 19 июня
Балаковская АЭС подтвердила звание лучшей в России
11:00 | 19 июня
Для здания, где находилась биржа в Саратове, установлены зоны охраны
10:27 | 19 июня
Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу специальной военной операции
09:00 | 19 июня
Строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе: готовится выкуп земельных участков, в том числе нежилых
22:49 | 18 июня
В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России
21:54 | 18 июня
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:30 | 18 июня
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Балаковская АЭС подтвердила звание лучшей в России

Новости
Балаковская АЭС подтвердила звание лучшей в России

Концерн «Росэнергоатом» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучшая АЭС России». Балаковской АЭС это почетное звание присуждается в 20 раз.

Одним из главных достижений 2023 года стало продление срока эксплуатации энергоблока №4 Балаковской АЭС до 2051 года.

Получить высокий статус «Лучшая АЭС России» помогли также награды Росатома в спецноминации «Лучшая экологически образцовая организация атомной отрасли за 10 лет», победы специалистов Балаковской АЭС в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня. Кроме того, по итогам масштабных соревнований добровольное пожарное формирование АЭС стало сильнейшим в Росэнергоатоме.

Важнейшим показателем стабильности работы являются значения индексов ВАО АЭС всех энергоблоков Балаковской атомной станции за последние 3 года, которые постоянно находились в числе лучших. По итогам партнерской проверки ВАО АЭС, которая прошла на предприятии в июне-июле 2023 года, атомная станция получила высшую оценку.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт•ч электроэнергии. Она поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Доля атомной станции в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, составляет более 75%.

Министерство промышленности и энергетики области по данным Управления коммуникаций Балаковской АЭС