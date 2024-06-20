Балаковская АЭС подтвердила звание лучшей в России

просмотров: 146

Концерн «Росэнергоатом» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучшая АЭС России». Балаковской АЭС это почетное звание присуждается в 20 раз.Одним из главных достижений 2023 года стало продление срока эксплуатации энергоблока №4 Балаковской АЭС до 2051 года.Получить высокий статус «Лучшая АЭС России» помогли также награды Росатома в спецноминации «Лучшая экологически образцовая организация атомной отрасли за 10 лет», победы специалистов Балаковской АЭС в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня. Кроме того, по итогам масштабных соревнований добровольное пожарное формирование АЭС стало сильнейшим в Росэнергоатоме.Важнейшим показателем стабильности работы являются значения индексов ВАО АЭС всех энергоблоков Балаковской атомной станции за последние 3 года, которые постоянно находились в числе лучших. По итогам партнерской проверки ВАО АЭС, которая прошла на предприятии в июне-июле 2023 года, атомная станция получила высшую оценку.Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт•ч электроэнергии. Она поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Доля атомной станции в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, составляет более 75%.Министерство промышленности и энергетики области по данным Управления коммуникаций Балаковской АЭС