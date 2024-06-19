Для здания, где находилась биржа в Саратове, установлены зоны охраны

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Зоны охраны утверждены для объекта культурного наследия федерального значения, который находится в Саратове. Постановлением Правительства области, определены территории и регламенты использования участков у памятника архитектуры «Здание биржи» (ул. Радищева, 41).По информации историков, автором проекта товарной биржи стал академик архитектуры Франциск Шустер. Выстроено оно было к 1890 году. Однако позже оказалось, что места недостаточно. Новый проект выполнил известный архитектор Алексей Салько. Согласно плану, был достроен новый блок, который позволил расширить здание в сторону часовни. И в конце 1904 года открылись новые операционные залы. Ныне здание занимает Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. РадищеваДля сохранения памятника в его исторической среде установлена охранная зона. Она включает часть Театральной площади, часовню и Поклонный крест, а также территории общего пользования по улицам Московская и Радищева. В границах этой зоны запрещено новое строительство, кроме мер по сохранению и регенерации. Также запрещена установка непрозрачных ограждений, контейнеров и контейнерных площадок. На этом городском участке возможно благоустройство, установка оборудования освещения, урн, цветочниц, уличной мебели.