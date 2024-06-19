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Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу специальной военной операции

Новости
Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу специальной военной операции

Жители Саратовской области, «серебряные» волонтеры, социальные работники и получатели услуг социозащитных учреждений области продолжают помогать фронту.

Так, пенсионерка Ртищевского района Римма Ивановна Житинская - человек с активной жизненной позицией – постоянно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

На переданные Риммой Ивановной денежные средства в зону СВО закупались и передавались покрышки и медикаменты.

Решив сделать подарок к 23 февраля, Римма Ивановна отправила на СВО семейную реликвию – фляжку своего мужа, участника Великой Отечественной войны. Подарок достался бойцу с позывным «Архип».

Будучи на передовой, военнослужащий попал под обстрел.

«Я лежу и понимаю, что живой. А когда взял фляжку, увидел, что она дырявая. Фляжка задержала осколок, благодаря чему я остался жив», - рассказал потом боец.

Вот так подарок Риммы Ивановны спас жизнь русского солдата.

Боец дал себе слово, что, когда приедет в отпуск, обязательно лично поблагодарит женщину за спасший ему жизнь подарок.

Долгожданная встреча состоялась, и «Архип» сказал много теплых слов признательности Римме Ивановне. Фляжка дожидается своего владельца на передовой.

Министерство труда и социальной защиты области