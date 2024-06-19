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Строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе: готовится выкуп земельных участков, в том числе нежилых

Новости
Строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе: готовится выкуп земельных участков, в том числе нежилых

зданий и жилых квартир

Проект строительства путепровода через железнодорожные пути на Ново-Астраханском шоссе (от Политехнической до поворота на Кумысную поляну в районе Зуборезного завода) утвержден и его протяженность составляет 217 метров. Согласно проекту предстоит работа по изъятию земельных участков для государственных нужд Саратовской области. Опубликовано соответствующее распоряжение об изъятии для государственных нужд Саратовской области.

Встречаться с собственниками нежилых помещений и владельцами квартир по двум жилым домам: № 50 и № 52 по Ново-Астраханскому шоссе, имущество которых подлежит изъятию, специалисты Дирекции транспорта и дорожного хозяйства начали ещё летом 2023 года. Такие встречи организовали заранее, чтобы правообладатели недвижимости могли своевременно оформить свое имущество в надлежащем виде, а также право и внести соответствующие сведения в Росреестр.

Например, провести процедуру о признании права собственности на свои строения, здания и т.д. Поскольку при выкупе недвижимости, специалисты будут ориентироваться на данные полученные из Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее от жителей поступало большое количество жалоб на постоянные пробки на этом участке дороги из-за закрытого переезда. Тем временем, по этому отрезку ежедневно проезжает более 20 тысяч автомобилей.