В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России

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Сегодня, 18 июня, на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области прошла торжественная церемония открытия спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».В этом году участниками Лагеря стали более 600 молодых людей – это победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом.На площадке все дни «Туриады» работают профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты всероссийского уровня и волонтеры.В этом году к участникам лагеря присоединились регионы Центрального федерального округа: Смоленская, Брянская, Калужская и Тамбовская области, а также город Москва.Гостями лагеря также стали иностранные спортсмены – представители Республик Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. По традиции проживают участники лагеря в палаточном городке.В торжественной церемонии открытия Лагеря принял участие Заместитель Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.Он отметил, что «Туриада» стала символом Саратовской области наряду со всеми известными брендами и одним из флагманских проектов, реализуемых при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Заместитель полпреда ПФО также поделился, что накануне рано утром поднимался в горы и преодолел часть дистанции в 8 километров.«С 2013 года в Хвалынске раз в год образуется столица ПФО по спортивному туризму. Без вас этой «Туриады» бы не было. В этом году событие особое. Я рад приветствовать регионы ЦФО. Я очень надеюсь, что вам «Туриада» понравится и вы будете приезжать сюда и развивать спортивный туризм на своих территориях. Приветствую я и команды из иностранных государств, которые приезжают уже не первый год. Уверен, что дружеское общение, которое создаётся здесь, будет полезно как для нашей молодёжи, так и для молодежи тех стран, что сюда приезжают», – обратился к участникам Олег Машковцев.Поприветствовал участников «Туриады» со сцены и заместитель председателя Правительства – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.«Мы очень рады, что один из центральных общественных проектов ПФО реализуется здесь у нас в Саратовской области. У нас есть огромная 11-летняя история. Мы рады, что количество участников постоянно растёт, расширяется. Ребята, я хотел бы вам пожелать ярких событий, впечатлений, чтобы вы интересно провели здесь время и приобрели новых друзей», – отметил Орлов.На открытии Лагеря выступили творческие коллективы вузов и сузов Саратовской области: вокальные ансамбли СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского областного колледжа искусств и Балаковского городского центра искусств им. М.Э. Сиропова, цирковая студия «BalanceTeam» СГТУ им. Ю.А. Гагарина и коллектив Саратовского архитектурно-строительного колледжа.Напомним, в спортивную программу «Туриады» включены соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также окружной конкурс туристских походов общеобразовательных организаций с обучающимися, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов и смешанная эстафета «Кубок дружбы народов» с участием команд зарубежных делегаций и сборной команды России.