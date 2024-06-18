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Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке

Новости
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке

Разработки и инженерные решения для упаковочной индустрии демонстрируют предприятия из Саратова на крупнейшей международной отраслевой выставке «RosUpack 2024» в Москве. В форуме участвуют 700 производителей из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Китая и других стран.

Саратовский завод «Аврора» впервые показал в деле новую машину - модульную линию, адаптированную специально к фасовке сыпучих продуктов.

Модуль фасовки представлен «умным» мультиголовочным дозатором, который использует комбинационные алгоритмы для выявления наилучшего веса продукта, соответствующего заданному значению. По данным изготовителя, такая технология позволяет повысить точность и стабильность дозы.

В линию также включены модули укупорки, ориентирования крышек, этикетирования и накопительный стол для приема тары. Управлять машиной помогает искусственный интеллект.

Специально для гостей выставки специалисты завода проводят наглядную демонстрацию работы – экстра-точную фасовку конфет в пластиковые банки. В первый день выставки «RosUpack 2024» уже состоялись переговоры с потенциальными заказчиками.

Саратовская компания «АСпром» демонстрирует решения для роботизации, позволяющие повысить эффективность производства на этапах от укладки продукции в короб до формирования паллет. Это оборудование для маркировки продукции, этикетировочно-маркировочный комплекс для мясоперерабатывающего производства и др.

В компании отметили, что внедрение роботизированного оборудования на участках производства помогает избавить людей от тяжёлого и монотонного труда, исключает влияние человеческого фактора на производительность линий.