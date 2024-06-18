Саратовцы могут зажечь свою «Свечу памяти»

просмотров: 109

22 июня – День памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война.22 июня по всему миру зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов получили необходимую медицинскую поддержку: современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.Зажечь свою свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.