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Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района

Новости
Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района


Продолжается благотворительная акция по сбору книг для городской библиотеки Сватовского района Луганской Народной Республики.

Саратовская областная универсальная научная библиотека совместно с жителями города передаёт 519 экземпляров книг, которые вскоре пополнят фонды библиотеки освобождённого региона. Среди них произведения русских классиков: А. Пушкина и М. Лермонтова, Ф. Достоевского и Н. Гоголя, Л. Толстого и М. Салтыкова-Щедрина, а также книги советских писателей: В. Астафьева, Б. Васильева, Д. Лихачёва, В. Распутина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, М. Шолохова, В. Шукшина и многих других.

Читатели ЛНР получат и книги зарубежных классиков: Д. Алигьери, В. Гёте, У. Шекспира, Ч. Диккенса, В. Гюго, Т. Драйзера, Д. Лондона.

Среди переданных книг также детская и справочная литература, энциклопедии, собрания сочинений, прозаические и поэтические сборники, сказки, художественные альбомы.