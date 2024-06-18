Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района

просмотров: 116

Продолжается благотворительная акция по сбору книг для городской библиотеки Сватовского района Луганской Народной Республики.Саратовская областная универсальная научная библиотека совместно с жителями города передаёт 519 экземпляров книг, которые вскоре пополнят фонды библиотеки освобождённого региона. Среди них произведения русских классиков: А. Пушкина и М. Лермонтова, Ф. Достоевского и Н. Гоголя, Л. Толстого и М. Салтыкова-Щедрина, а также книги советских писателей: В. Астафьева, Б. Васильева, Д. Лихачёва, В. Распутина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, М. Шолохова, В. Шукшина и многих других.Читатели ЛНР получат и книги зарубежных классиков: Д. Алигьери, В. Гёте, У. Шекспира, Ч. Диккенса, В. Гюго, Т. Драйзера, Д. Лондона.Среди переданных книг также детская и справочная литература, энциклопедии, собрания сочинений, прозаические и поэтические сборники, сказки, художественные альбомы.