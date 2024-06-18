В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок

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Впервые на территории Саратовской области гражданин получил срок в виде лишения свободы за незаконную добычу охотничьих ресурсов.В мае прошлого года гражданин незаконно добыл косулю, двух кабанов и самку лося с эмбрионом. Причиненный ущерб составил 1,46 млн рублей и квалифицирован как особо крупный.10 июня 2024 года Марксовский городской суд признал гражданина А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запретил заниматься охотой сроком на 2,5 года.Как показывает практика, лицам, осужденным за экологические преступления, в большинстве случаев назначается наказание, не связанное с лишением свободы: обязательные работы - 22,5%, штраф - 12,8%, исправительные работы - 5,8%. Лишение свободы условно назначено 47,5% осужденных. Лишение свободы с его реальным отбыванием назначено 5,7% осужденных.«Поскольку экологические преступления являются преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка, необходимо понимать, что получить реальный срок за незаконную добычу охотничьих ресурсов возможно. Бережное и осознанное отношение к окружающей среде, соблюдение действующего законодательства — это обязанность каждого гражданина и основа благополучия будущих поколений», – пояснили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.