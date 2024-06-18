18 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
22:49 | 18 июня
В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России
21:54 | 18 июня
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:30 | 18 июня
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке
16:30 | 18 июня
Саратовцы могут зажечь свою «Свечу памяти»
15:55 | 18 июня
Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района
14:00 | 18 июня
В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок
13:00 | 18 июня
Удаление аварийных деревьев – вопрос безопасности граждан
12:00 | 18 июня
Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России
11:00 | 18 июня
Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции
10:00 | 18 июня
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок

Новости
В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок


Впервые на территории Саратовской области гражданин получил срок в виде лишения свободы за незаконную добычу охотничьих ресурсов.

В мае прошлого года гражданин незаконно добыл косулю, двух кабанов и самку лося с эмбрионом. Причиненный ущерб составил 1,46 млн рублей и квалифицирован как особо крупный.

10 июня 2024 года Марксовский городской суд признал гражданина А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запретил заниматься охотой сроком на 2,5 года.

Как показывает практика, лицам, осужденным за экологические преступления, в большинстве случаев назначается наказание, не связанное с лишением свободы: обязательные работы - 22,5%, штраф - 12,8%, исправительные работы - 5,8%. Лишение свободы условно назначено 47,5% осужденных. Лишение свободы с его реальным отбыванием назначено 5,7% осужденных.

«Поскольку экологические преступления являются преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка, необходимо понимать, что получить реальный срок за незаконную добычу охотничьих ресурсов возможно. Бережное и осознанное отношение к окружающей среде, соблюдение действующего законодательства — это обязанность каждого гражданина и основа благополучия будущих поколений», – пояснили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.