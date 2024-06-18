Удаление аварийных деревьев – вопрос безопасности граждан

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- Рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений осуществляется в соответствии с административным регламентом, который предусматривает предоставления акта обследования насаждений, составленного специализированной организацией.Обследование зеленых насаждений сада «Липки» осуществлялось специалистами центра защиты леса Саратовской области. С учетом особой значимости объекта членами комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений с привлечением представителя комитета культурного наследия области, депутатов Саратовской городской Думы, специалистов Вавиловского университета, центра защиты леса Саратовской области, представителя МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» был проведен дополнительный осмотр зеленых насаждений. Рассмотрены вопросы удаления и обрезки отдельных деревьев на территории сада.Это деревья, имеющие признаки аварийности и представляющие угрозу. Деревья, имеющие дупла, сухие ветви и обломы, отслоения коры, плодовые тела, наклон ствола, поврежденные насекомыми. Поскольку сад «Липки» является местом отдыха и прогулок жителей города необходимо своевременно проводить мероприятия по обрезке и удалению опасных деревьев.Особое внимание членами комиссии уделено насаждениям ясеня, поврежденного ясеневой изумрудной узкотелой златкой, относящейся к группе стволовых вредителей. Такие повреждения неизбежно приводят к гибели деревьев. Методом борьбы и недопущения распространения вредителей является удаление поврежденных деревьев.В настоящее время на основании выданных разрешений на территории сада «Липки» производятся работы по удалению данных сухих деревьев и обрезке усохших ветвей в кроне. Кроме этого, на территории сада зафиксировано падение усыхающей ели. Специализированной организацией произведен распил и вывоз порубочных остатков.Таким образом, состояние деревьев на территории сада «Липки» (падение деревьев, усыхание крон) говорит о необходимости выполнения данных видов работ в целях безопасности для отдыхающих.