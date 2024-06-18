Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России

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Дуб, произрастающий на территории национального парка «Дьяковский лес» в Краснокутском районе Саратовской области, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 1390. Об этом сообщил эколог, член регионального отделения Русского географического общества Георгий Неробеев.«Уникальность дуба заключается в его достаточно внушительном размере и возрасте, а также в том, что произрастает раритет в условиях засушливой степной зоны в окружении старовозрастных сосен. На данном участке леса – это единственный дуб. Никому неизвестно, вырос он самостоятельно или был кем-то посажен», - рассказал Георгий.Дерево находится на территории Национального парка «Дьяковский лес». Напомним, ООПТ организована Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года. Ранее губернатор Роман Бусаргин обратился к министру природных ресурсов РФ с просьбой признать особо охраняемой природной территорией федерального значения «Дьяковский лес».«Это жемчужина Заволжья, одно из уникальных мест Саратовской области и единственный лес в Заволжских степях с богатой природой реликтового леса», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Сегодня к дубу приезжают не только местные жители, но и туристы, чтобы загадать желание. Раньше здесь была установлена табличка с надписью: «Этот дуб способен и лечить, и радовать. Не беречь его – себя обкрадывать!».Легенда эта появилась сравнительно недавно, в начале 2000 годов после сильных пожаров, когда Дьяковский лес сильно выгорел, а дуб желаний устоял, так как рядом дежурил пожарный расчет.Теперь здесь появится другая табличка о придании дереву нового статуса.Напомним на сайте https://rosdrevo.ru/ продолжается голосование за Дерево Года в России. Номинант на победу из Саратовской области представлен в списке под номером 19. Это Дуб-старожил Тинь-Зиня в Энгельсе.