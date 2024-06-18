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Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России

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Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России

Дуб, произрастающий на территории национального парка «Дьяковский лес» в Краснокутском районе Саратовской области, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 1390. Об этом сообщил эколог, член регионального отделения Русского географического общества Георгий Неробеев.

«Уникальность дуба заключается в его достаточно внушительном размере и возрасте, а также в том, что произрастает раритет в условиях засушливой степной зоны в окружении старовозрастных сосен. На данном участке леса – это единственный дуб. Никому неизвестно, вырос он самостоятельно или был кем-то посажен», - рассказал Георгий.

Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России

Дерево находится на территории Национального парка «Дьяковский лес». Напомним, ООПТ организована Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года. Ранее губернатор Роман Бусаргин обратился к министру природных ресурсов РФ с просьбой признать особо охраняемой природной территорией федерального значения «Дьяковский лес».

«Это жемчужина Заволжья, одно из уникальных мест Саратовской области и единственный лес в Заволжских степях с богатой природой реликтового леса», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Сегодня к дубу приезжают не только местные жители, но и туристы, чтобы загадать желание. Раньше здесь была установлена табличка с надписью: «Этот дуб способен и лечить, и радовать. Не беречь его – себя обкрадывать!».

Легенда эта появилась сравнительно недавно, в начале 2000 годов после сильных пожаров, когда Дьяковский лес сильно выгорел, а дуб желаний устоял, так как рядом дежурил пожарный расчет.

Теперь здесь появится другая табличка о придании дереву нового статуса.

Напомним на сайте https://rosdrevo.ru/ продолжается голосование за Дерево Года в России. Номинант на победу из Саратовской области представлен в списке под номером 19. Это Дуб-старожил Тинь-Зиня в Энгельсе.